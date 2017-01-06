Полтавченко и Макаров посетили частный дом престарелых под Петербургом

В канун православного праздника Рождество Христово губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров посетили недавно открывшийся в поселке Песочный пансионат для пожилых людей «Курортный».

Открывшийся в декабре 2016 года дом престарелых построен на средства частных инвесторов специализирующегося на помощи старикам Благотворительного центра «Хэсэд Авраам». Проект осуществлялся при поддержке социального блока Смольного, уточняет пресс-служба администрации губернатора в четверг, 6 января.

Пансионат «Курортный» занимает 5 тысяч квадратных метров и может вместить 184 человека. Из них город частично оплачивает 20 мест для временного пребывания и 10 мест для постоянного проживания в доме престарелых.

«Сегодня в него уже поступают первые пациенты. Среди них люди, страдающие болезнью Альцгеймера, лежачие больные», – уточняет пресс-служба губернатора.

Благотворительный центр «Хэсэд Авраам» был основан в 1993 году при поддержке американского Еврейского распределительного комитета «Джойнт». Центр «Хэсэд Авраам» вошел в реестр поставщиков социальных услуг СПб.

Непосредственно пансионат «Курортый» строился по принципу государственно-частного партнерства и, по данным СМИ, обощелся в 500 миллионов рублей. Изначально инвесторами выступили известные в Петербурге бизнесмены (Леонид Ноткин, Александр Шмидт, Алексей Гнесин и Борис Белоцерковский), однако впоследствии состав основных инвесторов изменился, но персоналии больше не афишируются.