Полиция задержала мужчину, стрелявшего из автомата в центре Москвы

Столичные полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ходе проверки видеоролика, размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие, сотрудниками Уголовного розыска ГУ МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы", – сказала она.

По ее словам, задержанным оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву, чтобы трудоустроиться, и проживал в одном из московских хостелов. В настоящее время материалы направлены в следственные органы.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором возле припаркованного в центре Москвы внедорожника неизвестный несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в воздух. Пострадавших в результате инцидента нет. Стрельба предположительно велась специальными имитационными боеприпасами из макета автомата.