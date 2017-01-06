Китайский интернет-ретейлер AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию через логистическую компанию SPSR. Это произошло из-за проблем с таможенным оформлением, сообщает в пятницу, 6 января, ТАСС.

Продавцы, реализующие товар через систему, получили уведомление в письме.

«Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) "Китайско-российская доставка — SPSR" и "AliExpress доставка без забот — прежде всего" в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России», — говорится в сообщении компании.

В конце декабря пользователи пожаловались на массовую задержку доставки заказанных за рубежом посылок. По сообщениям большинства покупателей, бандероли либо неделями находятся на таможне во Внуково, либо отправлены на доставку по России. Трудности связывали с масштабной распродажей на Aliexpress, прошедшей 11 ноября.