В Петербурге боец Росгвардии выстрелил себе в лицо

Руководство Росгвардии и Следственный комитет Петербурга проводят проверку по факту гибели на базе ОМОНа в Красном Селе 31-летнего гвардейца. Сержант полиции смертельно ранил себя из пистолета.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, инцидент произошел днем 5 января в служебном помещении на базе расположения ОМОН ГУ ФСВНГ России в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 31-летний спецназовец, старший сержант полиции, находясь в резерве, в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием произвел выстрел из табельного пистолета Макарова себе в область лица. Уже через 15 минут бригадой скорой пострадавший в крайне тяжелом состоянии был доставлен в одну из городских больниц Красносельского района и помещен в реанимационное отделение, где спустя час скончался.

По данному факту командованием Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ проводится административное расследование. Помимо этого проверку ведет городской Следственный комитет.

По данным «Фонтанки», сержант служил в органах около 4 лет, характеризовался положительно. Конфликтов на работе и дома (мужчина жил гражданским браком) не имел.