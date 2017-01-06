Трое россиян пострадали в ДТП, возвращаясь из Таллина в Петербург

На 110-м километре Таллинского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус. Травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллина в Петербург: состояние женщины и ребенка оценивается как очень тяжелое.

Первоначально их доставили в Ракверескую больницу, вечером женщину в тяжелом состоянии перевезли в Северо-Эстонскую региональную больницу (PERH), а ребенка — в Таллинскую детскую больницу, пишет местный портал rus.err.ee.

Как сказал руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаэв, вечером 5 января женщину и младенца в тяжелом, но стабильном состоянии перевезли в Таллин. Каково их состояние сейчас, он не знает.

В Северо-Эстонской региональной больнице и Таллинской детской больнице отказались комментировать состояние пострадавших в аварии пациентов, сославшись на деликатность личных данных.

Мужчина находится в Раквереской больнице, по словам Сууркаэва, его состояние стабильно, у него различные переломы.

5 января из Таллина в сторону Нарвы двигались два легковых автомобиля с российскими номерами. Из-за сложных погодных условий сильная метель ограничивала видимость. По предварительным данным, первый автомобиль Infiniti начал объезжать препятствие и выехал на встречную полосу движения, где он по касательной столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Микроавтобус, уходя от столкновения, в свою очередь выехал на встречную полосу и врезался в ехавший за Infiniti автомобиль Toyota Yaris, который выбросило с трассы. В результате столкновения пострадали три человека, ехавшие в автомобиле Toyota.