Три тысячи полицейских Петербурга и Ленобласти выйдут на улицу в Рождество

Охранять порядок во время рождественских богослужений в городе и области будут три тысячи полицейских.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 6 и 7 января 2017 года пройдут мероприятия, посвященные религиозному празднику Рождество Христово. Богослужения будут проводиться в 421 храме двух регионов.

В эти двое суток общественный порядок и безопасность граждан будут обеспечивать около 3 тысяч сотрудников полиции. Также в помощь силовикам будут привлечены 300 народных дружинников и 300 работников частных охранных предприятий.