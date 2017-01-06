33 заключенных найдены мертвыми в тюрьме в Бразилии

Более 30 заключенных найдены мертвыми в тюрьме на севере Бразилии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти штата Рорайма, где находится тюрьма.

«Министерство юстиции и гражданских вопросов сообщает, что сегодня утром, 6 января, в "Аграрном пенитенциарном учреждении Монте-Кристо" было зарегистрировано 33 смерти. Ситуация находится под контролем, на территории тюрьмы присутствуют бойцы Батальона специальных операций»,— говорится в заявлении.

Подробности инцидента выясняются.