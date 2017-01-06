Дутерте разрешил флоту России швартоваться на Филиппинах в любое время
Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время. Об этом сообщает Reuters.
«Мы приветствуем наших российских друзей. Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас», — отметил Дутерте, пожимая руку российскому контр-адмиралу Эдуарду Михайлову.
Как сообщает РИА «Новости», 6 января Дутерте в Манилах посетил большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» и осмотрел его.
В декабре министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о намерении расширить сотрудничество с Москвой в сфере обороны и безопасности.
Источник: «Газета.Ru»