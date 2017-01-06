В белорусском монастыре рассказали о предполагаемом убийце настоятельницы

Настоятельница православного монастыря в Белоруссии скончалась от ножевых ранений, которые ей нанесла гражданка Казахстана. Об этом в пятницу, 6 января, сообщается на сайте Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви.

«Предварительно известно, что ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем», — говорится в сообщении пресс-службы.

В епархии отметили, что у женщины наблюдались признаки психического расстройства, которые проявились особенно ярко накануне произошедшего. В пресс-службе предполагают, что именно ее состояние стало причиной ее поступка.

Ранее 6 января стало известно о том, что в Белоруссии убита настоятельница Свято-Ксениевского монастыря (Борисовский район, Минская область) матушка Василиса. Официальный представитель управления Следственного комитета Белоруссии по Минской области Татьяна Белоног заявила о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство», подчеркнув, что подозреваемая задержана.