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06.01.2017 15:15

В Минобороны назвали сроки перехода Ракетных войск на цифровые технологии

В российском оборонном ведомстве раскрыли темпы переоборудования российских Ракетных войск и оценили сроки полного перехода на современные технологии, передает ТАСС.

При сохранении текущих темпов поставки новых образцов техники переход РВСН на цифровые технологии передачи данных может быть обеспечен всего за 3 года, сообщили в Минобороны. Только за последние несколько лет российские Ракетные войска стратегического назначения получили цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий.

Параллельно, как уточнили в оборонном ведомстве, происходит масштабное переоборудование парка техники. Появляются новые станции спутниковой связи, радиостанции, комплексы их технического обеспечения и ремонта. Продолжаются поставки в РВСН цифровых радиорелейных станций, локально-вычислительных сетей закрытого сегмента сети передачи данных.

Продолжается переоборудование пунктов управления Ракетными войсками стратегического назначения. В Министерстве обороны рассказали, что в рамках госконтрактов происходит их оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием. Были переоборудованы учебные центры, Центр связи, а также Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в Серпухове.

Как писал Ruposters, ранее глава филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Андрей Солодовников сообщил о создании в России гиперзвукового стратегического бомбардировщика, способного наносить ядерные удары из космоса.

Источник: Русский репортер


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