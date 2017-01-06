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06.01.2017 15:07

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Волка

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной летчика-космонавта Героя Советского Союза Игоря Волка, отметив его вклад в профессию.

"Посвятив себя авиации, космонавтике, он многое сделал для освоения внеземного пространства, участвовал в реализации легендарных проектов. Игорь Петрович подавал пример мужества и ответственности, неравнодушия и верности долгу. Был бесконечно предан профессии", — говорится в телеграмме, опубликованной в четверг пресс-службой Кремля.

Волк родился 12 апреля 1937 года. Начал карьеру как летчик-испытатель, провёл испытания самолётов Су-27 и Су-27УБ на "штопор", а также ряд сложных работ на сверхзвуковых боевых самолётах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Су-7, Су-9, Су-11, Су-15, Су-27. 10 ноября 1985 года поднял в небо и провёл испытания атмосферного аналога космического корабля "Буран" – БТС-002. Был зачислен в отряд космонавтов в 1978 году.

Свой первый космический полет совершил в период с 17 по 29 июля 1984 года на корабле "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7". За успешное осуществление космического полёта и проявленные при этом мужество и героизм космонавту Волку было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда".

Источник: РИА Новости


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