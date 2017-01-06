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06.01.2017 14:46

Ученые выяснили, пережил бы Индиана Джонс ядерный взрыв или нет

Индиана Джонс, спрятавшийся в холодильнике от ядерного взрыва в фильме "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", умер бы от гамма-излучения, так как даже самые толстые стенки этого бытового прибора не спасли бы его от радиации, говорится в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.

Одной из самых захватывающих сцен в четвертой части киноистории о похождениях Индианы Джонса, вышедшей в 2008 году, было то, как профессор археологии, случайно попавший на ядерный полигон в штате Невада, смог спастись от неминуемой смерти, спрятавшись внутри холодильника 50-х годов, обитого свинцом.

Эта же сцена, как рассказывают Сидак Сингх Коли (Sidak Singh Kohli) из университета Лестера (Великобритания) и его коллеги, была одной из самых дискуссионных среди ученых и обывателей, посмотревших фильм, – часть из них считает, что Инди должен был умереть от лучевой болезни, а другие полагали, что свинцовая обшивка его спасет.

Коли и его коллеги по университету решили проверить, что на самом деле произойдет с главным археологом американского кинематографа, просчитав минимальную толщину свинцового слоя, необходимого для защиты от ядерного взрыва примерно в километре от холодильника Индианы Джонса.

В качестве "эталона" ядерной бомбы физики выбрали ядерные испытания 1957 года под названием «Операция "Отвес"» (Operation Plumbbob), в рамках которого в Неваде, рядом с тем местом, где происходили события в фильме, американские военные взорвали 29 ядерных боеприпасов, максимальная мощность которых составляла 74 килотонны тротилового эквивалента.

Что интересно, одной из целей этих испытаний было изучение последствий ядерных взрывов для здоровья людей. По современным оценкам, от выбросов радионуклидов на территории соседних штатов и самой Невады от рака и радиационного заражения погибло около 20 тысяч мирных жителей.

Такие бомбы, как показывают расчеты Коли и его коллег, "обстреляют" холодильник гамма-лучами, совокупная энергия которых составит примерно 360 – 600 тысяч Джоулей. Это относительно небольшое значение, так как большая часть излучения бомбы, около 99,99999602%, будет рассеяна воздухом на пути к "бомбоубежищу" Индианы Джонса.

Тем не менее даже такая доза заметно выше максимально допустимой для человека – Индиана Джонс, по расчетам ученых, не мог получить выше 75 Джоулей гамма-лучей. Для этого необходимо, чтобы холодильник покрывал 4,6 – 6,83-сантиметровый слой свинца, что вряд ли было возможно в 50-е годы или сегодня.

Соответственно, он, скорее всего, умер бы от радиационного заражения в реальности, а не выжил бы, спрятавшись в типичном американском холодильнике со свинцовой обшивкой толщиной в пару миллиметров. С другой стороны, в маловероятной ситуации, если бы холодильник был полностью изготовлен из свинца, он пережил бы облучение, но был бы раздавлен ударной волной, порожденной взрывом.

Источник: РИА Новости


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