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06.01.2017 14:09

Лыжник Устюгов в пятый раз подряд победил на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем в итальянском Тоблахе в рамках лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Россиянин финишировал со временем 21 мин. 47,9 сек. За ним пришел француз Морис Манифика (+0,4), третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6).

Таким образом, Устюгов установил рекорд, одержав пятую победу подряд на «Тур де Ски». Ранее рекордсменом считался норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который выиграл четыре этапа в прошлом году.

Источник: Коммерсант


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