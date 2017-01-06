Лыжник Устюгов в пятый раз подряд победил на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем в итальянском Тоблахе в рамках лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Россиянин финишировал со временем 21 мин. 47,9 сек. За ним пришел француз Морис Манифика (+0,4), третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6).

Таким образом, Устюгов установил рекорд, одержав пятую победу подряд на «Тур де Ски». Ранее рекордсменом считался норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который выиграл четыре этапа в прошлом году.