Швейцарскую «дочку» «Роснефти» обвинили в незаконной сделке с Венесуэлой

Канадское золотодобывающее предприятие Crystallex подало в суд на подконтрольную «Роснефти» швейцарскую трейдинговую компанию Rosneft Trading S.A. «Дочку» обвиняют в участии в схеме мошеннической передачи активов, пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о сделке, по которой в ноябре 2016 года Rosneft Trading получила залоговые права на 49,9 процента акций американского нефтепереработчика Citgo, подконтрольного венесуэльской нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA). В иске, поданном 4 января в окружной суд штата Делавэр (США), утверждается, что акции могли быть обеспечением кредита на 1,5 миллиарда долларов от «Роснефти» в пользу PdVSA.

По данным Центробанка Венесуэлы, в конце ноября золотовалютные резервы подскочили на 891 миллион долларов, что является одним из самых резких приростов за год. Отмечается, что это косвенно может подтверждать версию о кредите, и сумма, поступившая в Центробанк, может являться остатком средств от предоставленного «Роснефтью» кредита.

Также истец считает, что сделки были проведены с целью защитить PdVSA и PdV Holding от притязаний Crystallex и других кредиторов посредством вывода этих активов за пределы юрисдикции США. Crystallex пытается получить компенсацию на 1,4 миллиарда долларов от Венесуэлы по решению международного арбитража за национализацию Каракасом золотодобывающего проекта в 2011 году. Citgo, в свою очередь, является активом, который потенциально можно взыскать.

Crystallex просит суд признать закладывание 49,9% акций Citgo мошенническим трансфером, выдать постановление, отменяющее этот залог, а также запретить возможную дальнейшую передачу права на залог от «Роснефти» кому-либо еще.