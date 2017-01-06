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06.01.2017 13:36
9 Комментариев

Жителей дома на Каменноостровском третий день заливает после пожара

После пожара в старинном особняке на Каменноостровском люди живут без света, но с капающей с потолка водой.

Как рассказали «Фонтанке» жильцы дома, хозяйка горевшей квартиры находится в отпуске на Мальдивах, а жилплощадь сдавала двум молодым людям. Они после пожара квартиру закрыли и скрылись, не оставив телефона. Из-за того, что квартира закрыта, аварийные службы не могут начать оперативно восстанавливать коммунальные системы. Вскрывать двери в частную собственность  без разрешения полиции они не могут. Так, трое суток после пожара жильцы жили без света. Его подключили вечером 5 января на свой страх и риск. А в ночь на 6 января в горевшей квартире прорвало трубу. Квартиры на 2, 3 и 4-м этажах, которые и так залили во время тушения, опять оказались заполнены водой.

Единственное, что пока спасает жильцов, это наличие в квартирах отопления.

Пожар в особняке 1914 года постройки на Каменноостровском, 29, произошел 2 января около 15 часов. Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, в доме горели межэтажные перекрытия между 5-м и 6-м этажом на общей площади 15 квадратных метров. С верхних этажей эвакуировано 10 человек. В 16.30 возгорание было локализовано.


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комментарии пользователей (9)
soni
6 января 2017 г. 16:22
Веселый фотограф: это сама собой.
Веселый фотограф
6 января 2017 г. 16:20
soni: тут еще вопрос с УК. Независимо от виновников пожара, они должны предпринимать меры к ликвидации последствий для других жильцов. Оформить заявки и привлечь потом соответчиком за увеличение ущерба.
soni
6 января 2017 г. 16:14
agish: пока "веселая жизнь" у соседей. Нормальные люди оставляют ключи соседям или телефон именно на непредвиденные случай. Кстати, быть на связи в интересах хозяев квартир, ибо разбитые окна при тушении квартиры — в первую очередь их проблема.
agish
6 января 2017 г. 15:43
GubernatorLO:
Да и жильцы сами могут болгаркой дверь спилить и делов то!
А потом с Мальдив вернется хозяйка и устроит им веселую жизнь.
Zdobsi
6 января 2017 г. 15:26
Вот что значит жить в халупе на Каменноостровском, а не как все нормальные люди-в комфортабельных домах в Мурино. Проблемы подобного рода решает управляющая компания, отвечающая за эксплуатацию домов, а не интернет-издания. Или аварийные службы района. Вообщем кто-то что-то тут перепутал... Вскрывается квартира в присутствии участкового, составляется акт, устраняется течь, врезается новый замок силами жэк, квартира опечатывается, вешается уведомление на дверь. Ключ в жилконторе. Ну ей богу, как маленькие...
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