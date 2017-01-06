Жителей дома на Каменноостровском третий день заливает после пожара

После пожара в старинном особняке на Каменноостровском люди живут без света, но с капающей с потолка водой.

Как рассказали «Фонтанке» жильцы дома, хозяйка горевшей квартиры находится в отпуске на Мальдивах, а жилплощадь сдавала двум молодым людям. Они после пожара квартиру закрыли и скрылись, не оставив телефона. Из-за того, что квартира закрыта, аварийные службы не могут начать оперативно восстанавливать коммунальные системы. Вскрывать двери в частную собственность без разрешения полиции они не могут. Так, трое суток после пожара жильцы жили без света. Его подключили вечером 5 января на свой страх и риск. А в ночь на 6 января в горевшей квартире прорвало трубу. Квартиры на 2, 3 и 4-м этажах, которые и так залили во время тушения, опять оказались заполнены водой.

Единственное, что пока спасает жильцов, это наличие в квартирах отопления.

Пожар в особняке 1914 года постройки на Каменноостровском, 29, произошел 2 января около 15 часов. Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, в доме горели межэтажные перекрытия между 5-м и 6-м этажом на общей площади 15 квадратных метров. С верхних этажей эвакуировано 10 человек. В 16.30 возгорание было локализовано.