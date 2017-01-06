Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту

Пассажирский порт Санкт-Петербург приглашает прокатиться с морским ветерком с самой высокой снежной горки в городе.

Любители фигурного катания по достоинству оценят открытый ледяной каток, с которого открывается изумительный вид на финский залив.

А искатели острых ощущений могут принять участие в экстремальной езде на вездеходах и квадроциклах.

Самых маленьких гостей ждут в гости Дед Мороз со Снегурочкой. Они проведут веселые конкурсы, подарят волшебные призы и раздадут новогодние подарки. Самые смелые могут отправиться в сказочное путешествие по заколдованному лабиринту.

Также можно посетить увлекательные мастер-классы и ремесленные выставки, на которых можно сделать новогодние подарки своими руками. В сувенирных лавках представлены традиционные русские сувениры.

На территории порта работает Ледяной бар, который предлагает согреться горячими безалкогольными напитками.

7 января состоится Рождественский праздничный концерт с выступлением артистов и танцевальных коллективов и огненным шоу.

По сообщению представителей порта: «Ледяной каток всегда открыт для гостей!»