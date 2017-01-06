Пожар в медклинике тушили на Васильевском острове

На территории частной клиники на Большом проспекте горел инвентарь дворницкой.

Как сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Петербургу, сообщение о возгорании на территории частной клиники "Диона", расположенной на Большом проспекте Васильевского острова, 49, поступил в дежурную часть 6 января в 11.35.

По прибытии пожарные обнаружили, что в помещении дворницкой горел инвентарь на площади 1 квадратный метр. В 11:48 пожар силами трех расчетов был ликвидирован.