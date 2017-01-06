В Белоруссии убита настоятельница женского монастыря

Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области матушка Василисса найдена убитой. Эту информацию подтвердил ТАСС председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин.

"К великому сожалению, это правда. Погибла настоятельница Свято-Ксениевского монастыря", – отметил официальный представитель экзархата. Протоирей пояснил, что никакой дополнительной информацией он не обладает. "Сейчас проводится следствие", – сказал он.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали подозреваемую в убийстве, сообщила ТАСС официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Минской области Татьяна Белоног.

"В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", задержана подозреваемая. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза", – отметила официальный представитель УСК.

По ее словам, следствие "всесторонне разбирается в обстоятельствах происшествия, которое случилось на территории монастыря". "С участниками трагического события работают следователи, руководством областного управления ход выяснения обстоятельств по данному факту взят на контроль", – сказала Белоног.

По данным белорусских СМИ, игуменья Василисса приехала в Белоруссию с Украины. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета стала игуменьей Свято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского района.