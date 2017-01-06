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06.01.2017 12:03
15 Комментариев

Задержанному за блокировку ЗСД грозит 15 суток

Полиция определилась с квалификацией действий 25-летнего участника акции на ЗСД 5 января, составив в отношении него протоколы по факту блокировки транспортных путей и неповиновения законным требованиям представителя власти. 

Как писала «Фонтанка», из десятка водителей автомобилей в отдел полиции попал только один. Он, как отмечали в правоохранительных органах, пытался воспрепятствовать фиксации отказа от оплаты и впоследствии оказал неповиновение сотрудникам полиции. Участники акции сообщали «Фонтанке», что таковым требованием оказалась просьба предъявить документы и передать их в руки полицейскому. Активист паспорт показал, но отдавать его отказался. В результате его задержали с применением наручников

В отделе в отношении задержанного были составлены протоколы по статьям  20.18 (блокирование транспортных коммуникаций) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП. Если первое правонарушение влечет за собой только штраф, то по второму суд может арестовать активиста на срок до 15 суток.

Напомним, что 5 января Объединение перевозчиков России перекрыли семь из девяти полос пункта оплаты проезда на ЗСД в районе Благодатной улицы. На магистрали за нескольких часов скопилось несколько сотен недовольных автомобилистов.


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (15)
zhitel spb
6 января 2017 г. 16:03
Выпороть на конюшне и отпустить
Константа
6 января 2017 г. 15:16
nick191: читатели зато кругом грамотеи! ))
iayaaz
6 января 2017 г. 14:53
sergeip: а помоему вы все тут притесняете авторов по национальному признаку...
sergeip
6 января 2017 г. 14:51
Задержанного за блокировку ЗСД грозит 15 суток.
Кто на ком стоял?
nick191
6 января 2017 г. 14:16
Константа: Фантанския "писуны", мадам, полныя невежды. Падежов не знают, да и Лембранда, наверняка, не слушали.
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