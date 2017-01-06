Задержанному за блокировку ЗСД грозит 15 суток

Полиция определилась с квалификацией действий 25-летнего участника акции на ЗСД 5 января, составив в отношении него протоколы по факту блокировки транспортных путей и неповиновения законным требованиям представителя власти.

Как писала «Фонтанка», из десятка водителей автомобилей в отдел полиции попал только один. Он, как отмечали в правоохранительных органах, пытался воспрепятствовать фиксации отказа от оплаты и впоследствии оказал неповиновение сотрудникам полиции. Участники акции сообщали «Фонтанке», что таковым требованием оказалась просьба предъявить документы и передать их в руки полицейскому. Активист паспорт показал, но отдавать его отказался. В результате его задержали с применением наручников.

В отделе в отношении задержанного были составлены протоколы по статьям 20.18 (блокирование транспортных коммуникаций) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП. Если первое правонарушение влечет за собой только штраф, то по второму суд может арестовать активиста на срок до 15 суток.

Напомним, что 5 января Объединение перевозчиков России перекрыли семь из девяти полос пункта оплаты проезда на ЗСД в районе Благодатной улицы. На магистрали за нескольких часов скопилось несколько сотен недовольных автомобилистов.