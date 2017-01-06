Рубль укрепился на открытии торгов
На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.
В частности, на 10.07 мск курс доллара упал на 16 коп. и составил 59,29 руб.
Курс евро снизился на 13 коп., до 62,81 руб.
Источник: «Газета.Ru»
На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.
В частности, на 10.07 мск курс доллара упал на 16 коп. и составил 59,29 руб.
Курс евро снизился на 13 коп., до 62,81 руб.
Источник: «Газета.Ru»
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