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06.01.2017 12:36

Рубль укрепился на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, на 10.07 мск курс доллара упал на 16 коп. и составил 59,29 руб.

Курс евро снизился на 13 коп., до 62,81 руб.

Источник: «Газета.Ru»


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