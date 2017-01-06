Мужчина, найденный с переохлаждением на Софийской, умер в больнице

Мужчину без документов нашли поздно вечером 5 января на Софийской улице с переохлаждением и обморожением конечностей. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

Как стало известно «Фонтанке», мужчину на вид лет 60 без документов нашли в бессознательном состоянии у дома 35, корпус 2, по Софийской улице 5 января около 22.45. Врачи НИИ скорой помощи, куда мужчину привезли, зафиксировали у него общее охлаждение и отморожение правой кисти. Помимо этого у мужчины нашли травму головы, и на момент госпитализации он был нетрезв.

Пациента поместили в реанимацию, но еще до полуночи он скончался.