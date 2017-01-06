Девятнадцатилетнюю изнасиловал и ограбил знакомый под Зеленогорском

Полиция Курортного района Петербурга ищет мужчину, который пообещал знакомой прогулку под Зеленогорском, но изнасиловал ее и отнял драгоценности.

Как стало известно «Фонтанке», девятнадцатилетняя заявительница обратилась в полицию на станции метро «Дыбенко» 5 января около 18 часов. По предварительной информации, к шести вечера она добралась из Зеленогорска до города. Правоохранителям пострадавшая, гражданка Узбекистана, сообщила, что около 10 утра со знакомым по имени Мухамад на 400-й маршрутке приехала в Зеленогорск. Когда от остановки они пошли по направлению к домам, мужчина начал ее душить, после чего изнасиловал. Злодей забрал ее мобильный, а также золотые цепочку, серьги и кольцо.

После обращения в полицию девушку госпитализировали в Александровскую больницу.

По заявлению ведется проверка.