Троих интуристов обокрали в Петербурге

В центре Петербурга карманные воры лишили кошельков троих туристов из Японии, Китая и Испании.

Как стало известно «Фонтанке», первым в полицию Адмиралтейского района обратился 55-летний гражданин Японии. По предварительной информации, 5 января около 10 утра во время экскурсии в Эрмитаже он обнаружил пропажу небольшой сумки, в которой были документы и кошелек. Иностранец оговорился, что серьезный материальный ущерб ему не причинен, а в полицию он обращается за справкой для страховки.

Через четыре часа на Невском у дома 3 жертвой карманников стал 32-летний турист из Китая. У него из кармана вытащили кошелек, но материального ущерба, как указано в заявлении пострадавшего в первый отдел полиции Адмиралтейского УМВД, он не понес. И ему, также как и предыдущему заявителю, нужна справка для страховой.

Не вспомнил, сколько денег было в кошельке, и гражданин Испании, которого воры лишили имущества в давке на станции «Адмиралтейская» 5 января около 19.30. Иностранец попросил подругу сообщить о краже в полицию, а сам пошел на концерт.