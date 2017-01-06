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06.01.2017 11:31
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Lux Express: Пассажиры больше не переходят границу пешком

С 5 января aвтобусы Lux Express Group вновь пересекают российско-эстонскую границу – пассажиры не должны для её прохождения выходить из автобуса. Все запланированные отправления автобусов проходят в соответствии с графиком. Об этом говорится в официальном сообщении компании, распространенном 6 января.

По словам генерального директора ЗАО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group) Райта Реммеля, все рейсы Lux Express проходят без пешего пересечения границы. «Мы смогли организовать логистику таким образом, что все рейсы проходят от начала до конца. В прошедшие два дня пассажирам Lux Express приходилось выходить из автобуса для пересечения границы, однако теперь им этого делать не нужно. То, что рейсы проходят как обычно и наши пассажиры не должны больше мёрзнуть на границе, является для нас большим облегчением», – сказал он.

Lux Express пока приходится в ежедневном режиме решать вопрос нормального пересечения границы на автобусах. До сих пор неожиданное приостановление лицензии на международные перевозки не повлекло за собой отмены рейсов.

«По маршруту Таллин – Петербург ежедневно совершают поездку около 1000 пассажиров, и внесение экстренных изменений в логистику в столь краткие сроки стало для нас большим вызовом. Работа над поиском решений шла круглосуточно. Однако и в этих исключительных условиях мы смогли доставить всех пассажиров в пункт назначения, и теперь вновь на протяжении всего маршрута Таллин – Петербург пассажирам доступны услуги нашей компании», – сказал Райт Реммель, уточняя, что в связи с изменениями не возникло значительных опозданий в отправлениях и прибытиях автобусов.

«Благодарим наших пассажиров за поддержку и понимание и просим прощения за временные неудобства. Мы сделаем всё от себя зависящее, чтобы доставить всех, кто купил билет, в пункт назначения с комфортом и вовремя", – пообещал он.

2 января компания Lux Express получила извещение, что действие лицензии на международные перевозки пассажиров предприятием ЗАО "Евролайнс", которое зарегистрировано в России и входит в Lux Express Grupp, временно приостановлено в связи с недочётами в деятельности предприятия. ЗАО "Евролайнс" обслуживает три отправления в день на маршруте Хельсинки – Санкт-Петербург и пять отправлений в день на маршруте Таллин – Санкт-Петербург. Решение не касается автобусов Lux Express Estonia, которые также обслуживают маршрут Таллин – Санкт-Петербург.

Компания ЗАО "Евролайнс" получила предписание 26 декабря 2016 года, и на исправление недочётов было отведено три месяца. Так как недостатки не мешали безопасному обслуживанию пассажиров и не влияли на их комфорт, приостановление действия лицензии уже 2 января 2017 года явилось для предприятия неожиданностью.


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