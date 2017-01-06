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06.01.2017 11:45

В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц с игрушками

Жители германского острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри, сообщает Associated Press.

По всей видимости, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма.

"Мы собираем все эти яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж, — заявила Сабине Биркфельд, работница местного детского сада, которая привела для уборки пляжа 27 "очень продуктивных" воспитанников. — Дети принесли много сумок с яйцами, и конца им не видно".

В видеоролике, опубликованном AP, можно увидеть инструкцию, взятую в одном из яиц — она на русском языке.

По данным радиостанции NDR, на берегу также нашли кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы — в частности, сетевые кабели и пластиковые мешки.

По словам мэра Лангеога Уве Гаррельспа, сначала он подумал, что это какое-то чудо, но потом понял, что на самом деле это серьезная проблема. "Это уже не весело, это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных", — пояснил он.

По данным представителя местной туристической службы Томаса Преэ, жители Лангеога и гости города собирали яйца весь четверг и планируют продолжить в пятницу. Им предстоит очистить участок берега длиной в 500 метров.

Источник: РИА Новости


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