Мужчина упал с четвертого этажа на Звенигородской

Полиция устанавливает обстоятельства падения гражданина Казахстана с четвертого этажа в центральной части Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», мужчину с травмами, характерными при падении, нашли у дома 8-10 по Звенигородской улице 5 января около 11 утра. Пострадавший, 25-летний гражданин Казахстана, сообщил, что упал с 4-го этажа здания, однако обстоятельств падения не обозначил.

Иностранца госпитализировали в Мариинскую больницу, где у него диагностировали перелом обоих предплечий и поместили в реанимацию.