Сборная США по хоккею обыграла Канаду в финале молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная США по хоккею обыграла Канаду в финале чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи, состоявшейся в ночь на пятницу, 6 января, в Монреале, завершилось вничью: 4:4. У американцев отличились Чарли Макэвой (24-я минута), Кифер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48). У канадцев шайбы забросили Томас Шабо (5-я минута), Джереми Лаузон (10), Николя Руа (42) и Мэттью Жозеф (45).

Победителя не выявил и 20-минутный овертайм в формате пять на пять. Все решилось в серии буллитов, где решающий бросок сделал американец Трой Терри. Команда США в четвертый раз завоевала золотые медали чемпионата мира.

В матче за третье место сборная России в овертайме обыграла Швецию (2:1).

Мировое первенство проходило в Торонто и Монреале с 25 декабря по 5 января.