Три женщины обокрали «Дом Лаверна» на сто тысяч

Три покупательницы отвлекли кассиршу и забрали из аппарата выручку интерьерного магазина на Уральской улице в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», директор «Дома Лаверна» на Уральской улице обратился с заявлением о краже в полицию Василеостровского района 5 января около 20.00. По предварительной информации, мужчина сообщил, что около 17 часов того же дня в торговом зале три женщины воспользовались невнимательностью 24-летней кассирши. Они заговорили молодую женщину и забрали из ее аппарата 95 тысяч рублей.

По заявлению проводится проверка.