CNN сообщил о выявлении спецслужбами США посредников между Россией и WikiLeaks

Разведывательные службы США утверждают, что они якобы нашли посредников между Россией и сайтом WikiLeaks, передавших документы Демократической партии США для публикации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада, который накануне был передан президенту США Бараку Обаме.

При этом телеканал не приводит имен, а также каких-либо доказательств в пользу данной версии американских разведчиков.

Ранее официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама ознакомился с представленным разведкой докладом о «вмешательстве» России в американские президентские выборы и не планирует делать заявлений по факту получения документа.

Несекретная версия доклада, объем которого составил более 50 страниц, будет обнародована в начале следующей недели.