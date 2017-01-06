Грабитель с молотком отправил в больницу двух человек в Пушкине

Полиция Пушкинского района Петербурга ищет грабителя с молотком, который за два часа 5 января напал в пригороде на двух человек.

Как стало известно «Фонтанке», первое нападение произошло 5 января около 9.15 у дома 19 по Ленинградской улице в Пушкине. 53-летний мужчина вышел из дома и подошел к своей машине, припаркованной по указанному адресу, стал счищать снег. В этот момент он почувствовал удар по голове, а когда обернулся, то увидел неизвестного мужчину с молотком в руке. Грабитель еще раз ударил потерпевшего по голове, но, встретив активное сопротивление, сбежал.

Автомобилист вызвал скорую, которая госпитализировала его в НИИ скорой помощи.

Второе нападение произошло через два часа на Транспортной улице Пушкина. Его жертвой стала 60-летняя медсестра Дома ветеранов. Женщина выходила с работы и шла на вокзал, когда на нее напали сзади и нанесли несколько ударов тяжелым предметом по голове. Когда медсестра упала, то грабитель забрал ее сумку, крикнул, чтобы она молчала, и убежал в сторону вокзала. В похищенной сумке была 1000 рублей и мобильный телефон. Женщину на скорой увезли в стационар, но после осмотра врачи отпустили ее на амбулаторное лечение.

Обе жертвы запомнили, что нападавший был в синей куртке.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).