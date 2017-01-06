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06.01.2017 10:17

Авиакомпания Interjet возвращает в эксплуатацию самолеты SSJ-100

Мексиканский авиаперевозчик Interjet сообщил в четверг, что начал процесс возвращения в эксплуатацию российских самолетов SSJ-100, полеты которых были ранее приостановлены.

"После проведения необходимых ремонтных работ Interjet начал возвращение к эксплуатации 11 самолетов Superjet-100, которые находились на земле после получения указания об их полетопригодности от российских властей", — говорится в сообщении компании.

Ремонтные работы были выполнены группой специалистов производителя АО "Гражданские самолеты Сухого" и Interjet под контролем главного управления гражданской авиации Мексики, отмечается в сообщении.

Сейчас к полетам уже приступили шесть самолетов, временно отстраненных от полетов ранее, остальные приступят к полетам постепенно. "Ожидаем, что ремонтные работы будут закончены ранее намеченного срока и до конца января весь флот Interjet из 22 самолетов Superjet-100 будет работать в обычном режиме, чтобы вместе с 48 самолетами Airbus осуществлять более 300 ежедневных рейсов компании", — отмечено в пресс-релизе перевозчика.

Решение о запрете полетов 11 SSJ-100 было принято 27 декабря из-за выявленных у них "потенциальных неисправностей", сообщил ранее глава компании Хосе Луис Гарса. Авиакомпания сообщила также, что проводит проверку российских самолетов в соответствии с предоставленным российской стороной постановлением по летной эксплуатации, которое обязывало провести проверку самолетов Superjet 100.

Ранее, 24 декабря, источник РИА Новости сообщал, что в стабилизаторе самолетов SSJ-100 обнаружено повреждение, из-за которого Росавиация приостановила эксплуатацию шести SSJ-100 у "Аэрофлота" и одного у авиакомпании "ИрАэро". Позднее производитель, ГСС ("Гражданские самолеты Сухого"), сообщил, что была организована работа по осмотру парка SSJ-100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов данного типа.

Источник: РИА Новости


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