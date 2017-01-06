Магазин сети «Фермер» сгорел в Выборгском районе Петербурга

Торговый павильон, где продавали фермерскую продукцию, горел ночью 6 января на проспекте Просвещения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, сигнал о пожаре по адресу: проспект Просвещения, 22, поступил в дежурную службу управления в 3 ночи.

В каркасно-металлическом павильоне размером 10 на 50 метров горела обстановка на площади 15 квадратных метров. Огонь три пожарных расчета и 15 человек смогли ликвидировать к 4.40.

Данных о пострадавших нет.