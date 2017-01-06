Пьяную женщину сняли спасатели со льда Невы

Сотрудники МЧС спасли нетрезвую женщину, которой стало плохой на льду Невы у Благовещенского моста

Как сообщили «Фонтанке» читатели, спасатели около 7 утра 6 января проводили операцию по снятию со льда в районе Благовещенского моста человека. Его вынесли на закрытых носилках, из чего очевидцы сделали вывод о гибели пострадавшего.

Однако в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что снимали со льда женщину, которая была в состоянии алкогольного опьянения. Ее передали в руки прибывшей на место скорой.