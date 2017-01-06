Помогите услышать окружающий мир

Еще
12:01 06.01.2017
Пришлите свою новость!
11:57
Троих интуристов обокрали в Петербурге
11:45
В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц с игрушками
11:31
Lux Express: Пассажиры больше не переходят границу пешком
11:27
Мужчина упал с четвертого этажа на Звенигородской
11:22
Три автобуса сгорели на Стачек
11:11
Сборная США по хоккею обыграла Канаду в финале молодежного чемпионата мира
10:57
Три женщины обокрали «Дом Лаверна» на сто тысяч
10:47
CNN сообщил о выявлении спецслужбами США посредников между Россией и WikiLeaks
10:36
Грабитель с молотком отправил в больницу двух человек в Пушкине
10:24
Пожар в Ленобласти осиротил двух детей
10:17
Авиакомпания Interjet возвращает в эксплуатацию самолеты SSJ-100
10:09
Пьяную женщину сняли спасатели со льда Невы
10:03
Магазин сети «Фермер» сгорел в Выборгском районе Петербурга
02:05
В «Битве оркестров» сойдутся рок, классика и экспериментальная музыка
05/01
Обама получил доклад разведки США о "вмешательстве России в выборы"
05/01
Дежурные поликлиники и травмпункты 6 января
05/01
Кадыров: Чечня ждет до 100 тысяч туристов в 2017 году
05/01
Порошенко отказался идти на «украинский ланч» в Давосе
05/01
СМИ: Мирзаев опознал нападавших на него
05/01
Задержан один участник акции Объединения перевозчиков России на ЗСД
05/01
Российская биатлонистка будет выступать за Южную Корею
05/01
Разведка США обвинила Кремль в причастности к кибератакам
05/01
В Кудрово жалуются на холодные батареи
05/01
Роспотребнадзор не обнаружил повышенной концентрации сероводорода в Москве
05/01
Жители Смоленской и Бухарестской мерзнут в остывших квартирах
05/01
На ЗСД блокировали пункт оплаты на Благодатной - пробка с 15 часов
05/01
Жертвами взрыва в Латакии стали 10 человек, ранены 30
05/01
На "Брусничном" образовались трехчасовые пробки на въезд в Россию
05/01
В результате взрыва в Измире погибли двое, 11 ранены
05/01
Reuters: Полицейские застрелили двух предполагаемых организаторов взрыва в Измире
05/01
Дирекция КАД предупреждает водителей об ограничении скорости в сильный мороз
05/01
В Ленобласти в ночь на Рождество ожидают минус 36
05/01
В турецком Измире произошел взрыв, есть пострадавшие
05/01
Иностранцев в Финляндии подозревают в изнасиловании детей в новогоднюю ночь
05/01
Очевидец: На КАД горит «ГАЗель»
05/01
На севере Германии зафиксировали крупнейшее наводнение с 2006 года
05/01
В сирийской Латакии произошел взрыв
05/01
Власти Турции выписали ордер на арест 380 бизнесменов по «делу Гюлена»
05/01
Турция поставила под вопрос присутствие коалиции США на базе Инджирлик
05/01
Прокуратура проверит сообщения о выбросе сероводорода в Москве
05/01
На Седова тушат сильный пожар в жилом доме
05/01
Авиакомпания "Аврора" опровергла данные о сближении самолета с бортом НАТО
05/01
СМИ: Охранник чуть не застрелил королеву Великобритании
05/01
Московский НПЗ отрицает данные экологов об отравлении воздуха сероводородом
05/01
Курс доллара упал ниже 60 рублей
05/01
Самолет НАТО опасно сблизился с российским пассажирским лайнером в районе Курил
05/01
Турецкие власти установили связи подозреваемого в теракте в Стамбуле
05/01
“Почта России” отправила сотни посылок по ошибочному адресу в Петербурге
05/01
В Башкирии школьник умер после попытки показать "огнедышащего дракона"
05/01
Создатель «Шерлока» в стихах ответил на критику сериала
05/01
В реке рядом с Керро утонул поэт Роальд Цомук
05/01
На юго-востоке Москвы зафиксировали выброс сероводорода
05/01
В ХМАО возбуждено два дела о насилии полицейских по отношению к задержанному
05/01
В заброшенном доме по дороге на Каменку нашли тело мужчины
05/01
ФСИН пообещала через два дня рассказать о том, где же Ильдар Дадин
05/01
Петербуржцы плавают на надувных лодках по затопленным островам в Таиланде
05/01
Рыбный магазин обокрали на Гороховой
05/01
После аварийной посадки борта Москва - Калининград к медикам обратились шестеро
05/01
Директор «Ночлежки» обвинил МЧС в пиаре на чужих пунктах обогрева
05/01
Петербуржцы любуются зимней радугой
05/01
В багаже пассажира в Храброво нашли «гранату»
05/01
Мировые цены на нефть снижаются
05/01
В Парголово нашли тело мужчины в трусах и носках
05/01
Спецслужбы США заявили о доказательствах причастности России к кибератакам
05/01
В московских аэропортах сегодня задержаны более 30 рейсов
05/01
В США у бомбардировщика B-52 отвалился двигатель во время полета
05/01
Мужчина упал с четвертого этажа на Ленской улице
05/01
В парке 50-летия Октября насмерть замерзла женщина
05/01
В Сертолово мажор на «Гелендвагене» пострелял из «Калашникова» по березкам
05/01
У Усть-Луги в районе исчезновения рыболовецкого судна обнаружено масляное пятно
Предыдущие новости
Архив материалов
Русфонд
Версия для печати
06.01.2017 09:18
0 Комментариев

Помогите услышать окружающий мир

У 10-летней Ани серьёзные проблемы со слухом. Выданные за счет государства слуховые аппараты ей не подошли: возникают посторонние шум и свист, а без них девочка даже не слышит сигналы машин. Врачи рекомендовали сверхмощные многоканальные слуховые аппараты, но они слишком дорогие для семьи Ани.
Помогите услышать окружающий мир

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Аня Гогинова, 10 лет.

Двусторонняя тугоухость 4 степени.

Требуются слуховые аппараты. Стоимость 235 922 руб.

«У дочки сенсоневральная тугоухость. С рождения все звуки Анечка воспринимает в искаженном виде: она не может рассказать, как шумит дождь, как поют птицы. Врачи сказали, что единственный шанс для дочки услышать мир – это слуховые аппараты. Аня носит их с пяти лет. Постепенно она начала говорить, пошла в школу для слабослышащих, занимается танцами и карате. Но болезнь с возрастом прогрессирует, сейчас Анечке нужны более мощные слуховые аппараты. Их выдали нам в Фонде социального страхования, но они дочке не подошли: возникают посторонние шум и свист.

Ситуация казалась безвыходной и опасной – ведь без аппаратов дочка не слышит даже сигналы машин. Учителя в школе посоветовали обратиться в центр «Аудиофон-Нева». Там Ане подобрали цифровые аппараты, в которых она сразу услышала все звуки. Сейчас я вынуждена обратиться к вам за помощью: пожалуйста, помогите собрать средства на покупку этих приборов. В семье трое детей, зарплаты у нас с мужем скромные, самим нам покупку не осилить». Мария Гогинова, Санкт-Петербург.

«Оториноларингологсурдологического центра «Аудиофон-Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):»

«Ане подобраны сверхмощные многоканальные слуховые аппараты, которые компенсируют потерю слуха. Девочка будет слышать максимально разборчиво даже в шумной обстановке».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 8,983 млрд руб. В 2016 году — 1 520 257 966 руб.

54 308 905 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
30.12.2016 20:02

Setl City на полгода раньше сдала четыре дома, спорткомплекс и детсад в ЖК «GREENЛандия»

Компания Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 12, 13, 14, 15 микрорайона «GREENЛандия» у станции метро «Девяткино» на полгода раньше срока, обозначенного в проектной декларации
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03

Только в январе ипотека под 11,5%

Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Доменико Кришито поработает клоуном ради спасения маленькой Иры
Русфонд окажет бесплатную правовую помощь детям-сиротам
Голкипер "Зенита" Лодыгин стал экскурсоводом в Эрмитаже ради больного ребенка
Капитан «Зенита» выполнил обещание и поработал парикмахером
Данни готов стать парикмахером ради "хрустального" мальчика
Халк станцевал на Невском ради детей
Халк споёт на Невском, чтобы помочь мальчику, больному лейкозом
В ДГБ-1 появится центр помощи детям-бабочкам
Абонентам МТС и "Теле2" нужно подтверждать отправку SMS-пожертвования в Русфонд
Читатели "Фонтанки" помогли собрать средства на лечение ребенка из Ленобласти
Помогите услышать окружающий мир
Для маленького сердца не хватило квот
Единственный шанс спасти зрение
230 тысяч, чтобы слышать
Жизнь. Продолжение следует
На спасение маленькой жизни – месяц
И снова закончились квоты
С миру по нитке
У правительства Ленобласти на больного ребёнка денег нет
Помогите Вике вернуть подвижность руки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы плавают на надувных лодках по затопленным островам в Таиланде

скриншот с сайта instagram.com

В Сертолово мажор на «Гелендвагене» пострелял из «Калашникова» по березкам

Петербуржец, дошедший пешком до Владивостока, возвращается домой

Best [Фонтанка.Офис] 2016

архив "ДП",Коньков Сергей

Что случилось с архитектурой в 2016-м?

Скайп предсказали в СССР 57 лет назад

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.