Помогите услышать окружающий мир

У 10-летней Ани серьёзные проблемы со слухом. Выданные за счет государства слуховые аппараты ей не подошли: возникают посторонние шум и свист, а без них девочка даже не слышит сигналы машин. Врачи рекомендовали сверхмощные многоканальные слуховые аппараты, но они слишком дорогие для семьи Ани.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Аня Гогинова, 10 лет.

Двусторонняя тугоухость 4 степени.

Требуются слуховые аппараты. Стоимость 235 922 руб.

«У дочки сенсоневральная тугоухость. С рождения все звуки Анечка воспринимает в искаженном виде: она не может рассказать, как шумит дождь, как поют птицы. Врачи сказали, что единственный шанс для дочки услышать мир – это слуховые аппараты. Аня носит их с пяти лет. Постепенно она начала говорить, пошла в школу для слабослышащих, занимается танцами и карате. Но болезнь с возрастом прогрессирует, сейчас Анечке нужны более мощные слуховые аппараты. Их выдали нам в Фонде социального страхования, но они дочке не подошли: возникают посторонние шум и свист.

Ситуация казалась безвыходной и опасной – ведь без аппаратов дочка не слышит даже сигналы машин. Учителя в школе посоветовали обратиться в центр «Аудиофон-Нева». Там Ане подобрали цифровые аппараты, в которых она сразу услышала все звуки. Сейчас я вынуждена обратиться к вам за помощью: пожалуйста, помогите собрать средства на покупку этих приборов. В семье трое детей, зарплаты у нас с мужем скромные, самим нам покупку не осилить». Мария Гогинова, Санкт-Петербург.

«Оториноларингологсурдологического центра «Аудиофон-Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):»

«Ане подобраны сверхмощные многоканальные слуховые аппараты, которые компенсируют потерю слуха. Девочка будет слышать максимально разборчиво даже в шумной обстановке».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 8,983 млрд руб. В 2016 году — 1 520 257 966 руб.

54 308 905 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.