Обама получил доклад разведки США о "вмешательстве России в выборы"

Президент США Барак Обама получил доклад, в котором говорится о «вмешательстве России и других стран» в выборы главы государства. Об этом заявил директор Национальной разведки страны Джеймс Клеппер, передает The Associated Press.

В докладе, подготовленном Министерством внутренней безопасности США и Национальной разведкой, говорится, что власти США «уверены» в иностранном вмешательстве в выборы, в том числе во взломе Россией почты членов Демократической партии. Национальная разведка считает, что «Москва вмешалась, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу [на выборах]».

Агентство сообщает, что Клеппер и некоторые другие высокопоставленные чиновники американской разведки считают, что Россия представляет собой серьезную угрозу для правительства США, военных, дипломатических и коммерческих операций. Об этом они заявили на сегодняшнем заседании в Капитолии перед членами комитета Сената США по вооруженным силам.