Кадыров: Чечня ждет до 100 тысяч туристов в 2017 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем инстаграме, что республика улучшает свою инфраструктуру и превращается в важный российский туристический центр.

Он также подчеркнул, что в 2017 году субъект Федерации планирует принять до 100 тыс. туристов.

«В этом году ждем до ста тысяч туристов. Для их приема есть вся необходимая инфраструктура», — написал Кадыров.

Глава республики также отметил, что в 2016 году в Чечне побывали более 80 тыс. человек (без учета неорганизованных туристов и групп). Излюбленными местами приезжих стали Грозный, Аргун, Гудермес, Беной, Кезеной-Ам, Шатой, Шарой, Итум-Кали, Ведучи.

«Мы ранее поставили перед собой цель превратить Чечню в один из туристических центров страны. И эту задачу успешно решаем. Туристы со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья круглый год посещают республику», — резюмировал Кадыров.