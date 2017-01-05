Порошенко отказался идти на «украинский ланч» в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко не пойдет на традиционный «украинский ланч» в Давосе, который организует фонд украинского бизнесмена Виктора Пинчука, после публикации в The Wall Street Journal его статьи «Украина должна пойти на болезненные компромиссы для мира с Россией». Об этом сообщили источники в украинском МИДе, передает LB.ua.

«Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет», — заявил собеседник LB.ua.

Как отмечает издание, Пинчук каждый год в рамках Всемирного экономического форума в Давосе проводит «украинский ланч», во время которого обсуждаются тенденции развития Украины.

Всемирный экономический форум пройдет с 17 по 20 января.

В своей статье Пинчук для The Wall Street Journal, которая была опубликована 29 декабря, призвал Украину отказаться от плана вступления в Европейский союз в ближайшем будущем, принять результаты местных выборов в Донбассе и принять то, что Украина не вступит в НАТО в ближайшем будущем.

На эту статью представитель администрации Порошенко Константин Елисеев заявил, что компромисс по Донбассу на российских условиях — «неверная политика» для мирного урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что согласен с Пинчуком по «благородному призыву» к миру в Донбассе, но​ не может согласиться с компромиссом «на основе обеспокоенности».