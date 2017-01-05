СМИ: Мирзаев опознал нападавших на него

Борец ММА Расул Мирзаев, на которого было совершено нападение в ночь на 31 декабря 2016 года в Москве, опознал одного из напавших. Подозреваемым стал Камиль А. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Нападение на спортсмена произошло на улице Восточная в Москве около 2:00 мск. Как отмечается на сайте Следственного комитета России, неизвестные напали на бойца в его квартире. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники избили и ранили Мирзаева из травматического пистолета, а затем скрылись. После нападения боец был госпитализирован, пояснил собеседник агентства. Кроме того, в медицинском учреждении ему была проведена операция, сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.

Как рассказал Гаджиев ТАСС, Мирзаев после операции находится в «нормальном состоянии». Кроме того, он отметил, что бой между бойцом и его соперником Леваном Макашвили, скорее всего, будет перенесен. Гаджиев добавил, что все будет зависеть от состояние Мирзаева.

По факту нападения на Мирзаева Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч.2 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).