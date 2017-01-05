Задержан один участник акции Объединения перевозчиков России на ЗСД

Один участник акции Объединения перевозчиков России (ОПР), которая проходила сегодня, 5 января, на ЗСД в районе Благодатной улицы, был задержан. Как рассказал «Фонтанке» лидер движения Андрей Бажутин, официальным поводом для его задержания стало невыполнение законных требований сотрудника правопорядка. Таковым требованием оказалась просьба предъявить документы и передать их в руки полицейскому. Активист паспорт показал, но отдавать его отказался. В результате его задержали с применением спецсредств (наручников).

Активист был доставлен в 29-е отделение полиции, где в отношении его был составлен протокол. Задержание продлится до завтрашнего утра.

Напомним, из-за акции Объединения перевозчиков России пункт оплаты проезда на ЗСД в районе Благодатной улицы в течение нескольких часов был перекрыт. На магистрали скопилось несколько сотен недовольных автомобилистов.