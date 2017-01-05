Еще
21:44 05.01.2017
Пришлите свою новость!
21:30
Порошенко отказался идти на «украинский ланч» в Давосе
21:16
СМИ: Мирзаев опознал нападавших на него
21:00
Задержан один участник акции Объединения перевозчиков России на ЗСД
20:50
Российская биатлонистка будет выступать за Южную Корею
20:36
Разведка США назвала беспрецедентной «причастность» России к кибератакам
19:59
В Кудрово жалуются на холодные батареи
19:48
Роспотребнадзор не обнаружил повышенной концентрации сероводорода в Москве
19:14
Жители Смоленской и Бухарестской мерзнут в остывших квартирах
18:59
На ЗСД блокировали пункт оплаты на Благодатной - пробка с 15 часов
18:43
Жертвами взрыва в Латакии стали 10 человек, ранены 30
18:17
На "Брусничном" образовались трехчасовые пробки на въезд в Россию
18:06
В результате взрыва в Измире погибли двое, 11 ранены
17:39
Reuters: Полицейские застрелили двух предполагаемых организаторов взрыва в Измире
17:24
Дирекция КАД предупреждает водителей об ограничении скорости в сильный мороз
17:10
В Ленобласти в ночь на Рождество ожидают минус 36
17:08
В турецком Измире произошел взрыв, есть пострадавшие
16:42
Иностранцев в Финляндии подозревают в изнасиловании детей в новогоднюю ночь
16:34
Очевидец: На КАД горит «ГАЗель»
16:29
На севере Германии зафиксировали крупнейшее наводнение с 2006 года
16:23
В сирийской Латакии произошел взрыв
16:18
Власти Турции выписали ордер на арест 380 бизнесменов по «делу Гюлена»
15:46
Турция поставила под вопрос присутствие коалиции США на базе Инджирлик
15:05
Прокуратура проверит сообщения о выбросе сероводорода в Москве
14:55
На Седова тушат сильный пожар в жилом доме
14:45
Авиакомпания "Аврора" опровергла данные о сближении самолета с бортом НАТО
14:40
СМИ: Охранник чуть не застрелил королеву Великобритании
14:35
Московский НПЗ отрицает данные экологов об отравлении воздуха сероводородом
14:30
Курс доллара упал ниже 60 рублей
14:15
Самолет НАТО опасно сблизился с российским пассажирским лайнером в районе Курил
14:11
Турецкие власти установили связи подозреваемого в теракте в Стамбуле
14:00
“Почта России” отправила сотни посылок по ошибочному адресу в Петербурге
13:52
В Башкирии школьник умер после попытки показать "огнедышащего дракона"
13:48
Создатель «Шерлока» в стихах ответил на критику сериала
13:43
В реке рядом с Керро утонул поэт Роальд Цомук
13:42
На юго-востоке Москвы зафиксировали выброс сероводорода
13:34
В ХМАО возбуждено два дела о насилии полицейских по отношению к задержанному
13:23
В заброшенном доме по дороге на Каменку нашли тело мужчины
13:09
ФСИН пообещала через два дня рассказать о том, где же Ильдар Дадин
12:59
Петербуржцы плавают на надувных лодках по затопленным островам в Таиланде
12:54
Рыбный магазин обокрали на Гороховой
12:35
После аварийной посадки борта Москва - Калининград к медикам обратились шестеро
12:33
Директор «Ночлежки» обвинил МЧС в пиаре на чужих пунктах обогрева
12:10
Петербуржцы любуются зимней радугой
12:03
В багаже пассажира в Храброво нашли «гранату»
11:51
Мировые цены на нефть снижаются
11:51
В Парголово нашли тело мужчины в трусах и носках
11:45
Спецслужбы США заявили о доказательствах причастности России к кибератакам
11:34
В московских аэропортах сегодня задержаны более 30 рейсов
11:31
В США у бомбардировщика B-52 отвалился двигатель во время полета
11:24
Мужчина упал с четвертого этажа на Ленской улице
11:06
В парке 50-летия Октября насмерть замерзла женщина
11:01
В Сертолово мажор на «Гелендвагене» пострелял из «Калашникова» по березкам
10:45
У Усть-Луги в районе исчезновения рыболовецкого судна обнаружено масляное пятно
10:31
На "Брусничном" автомобилисты ждут въезда в Финляндию полтора часа
10:29
Полиция проверяла аэропорт «Пулково» из-за уставшего от праздников мужчины
10:27
На Измайловском школьника порезало упавшим сверху стеклом
10:21
Американец найден мертвым в фитнес-клубе на Королева
10:12
Грабители вынесли из салона сотовой связи на Художников 25 мобильных
10:07
Рейс из Петербурга стал первым приземлившимся в Храброво после открытия
01:33
Игра про ассассинов дошла до кинотеатров
01:18
В кино покажут “Ложные признания” Люка Бонди
01:06
«Красная Плесень» приглашает на «Новогоднюю Дискотеку Ефрейтора Сруля»
04/01
Скончался основатель группы "Поющие гитары" Анатолий Васильев
04/01
Около ресторана в Стамбуле произошла стрельба
04/01
Британский журнал назвал Набиуллину лучшим главой Центробанка в Европе
04/01
Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США
04/01
Аэропорт Храброво до 22 часов не откроется
04/01
На "Брусничном" в сторону России в пробке стоят 470 машин
04/01
В Германии задержан второй подозреваемый в причастности к теракту в Берлине
04/01
Скончался первый командир отряда пилотов космического корабля «Буран»
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
05.01.2017 21:00

Задержан один участник акции Объединения перевозчиков России на ЗСД

Один участник акции Объединения перевозчиков России (ОПР), которая проходила сегодня, 5 января, на ЗСД в районе Благодатной улицы, был задержан. Как рассказал «Фонтанке» лидер движения Андрей Бажутин, официальным поводом для его задержания стало невыполнение законных требований сотрудника правопорядка. Таковым требованием оказалась просьба предъявить документы и передать их в руки полицейскому. Активист паспорт показал, но отдавать его отказался. В результате его задержали с применением спецсредств (наручников).

Активист был доставлен в 29-е отделение полиции, где в отношении его был составлен протокол. Задержание продлится до завтрашнего утра.

Напомним, из-за акции Объединения перевозчиков России пункт оплаты проезда на ЗСД в районе Благодатной улицы в течение нескольких часов был перекрыт. На магистрали скопилось несколько сотен недовольных автомобилистов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Задержан один участник акции Объединения перевозчиков России на ЗСД
На ЗСД блокировали пункт оплаты на Благодатной - пробка с 15 часов
На "Брусничном" образовались трехчасовые пробки на въезд в Россию
Дирекция КАД предупреждает водителей об ограничении скорости в сильный мороз
На "Брусничном" автомобилисты ждут въезда в Финляндию полтора часа
Петербургским автомобилистам начали выдавать крымские номера
На Белградской легковушка перевернулась после ДТП
Пьяный водитель на Golf собрал семь автомобилей на Сикейроса
На Приморском Mercedes подбил семерых одним ударом
Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП на Зеленогорском шоссе
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Союз для борьбы за реальный километраж
На Porsche против кризиса
ГИБДД определяется с «опасным вождением»
Машины дорожают вопреки падению доллара
(Не)Разрешенная парковка на газоне
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы плавают на надувных лодках по затопленным островам в Таиланде

скриншот с сайта instagram.com

В Сертолово мажор на «Гелендвагене» пострелял из «Калашникова» по березкам

Петербуржец, дошедший пешком до Владивостока, возвращается домой

Best [Фонтанка.Офис] 2016

архив "ДП",Коньков Сергей

Что случилось с архитектурой в 2016-м?

Скайп предсказали в СССР 57 лет назад

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.