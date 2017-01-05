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05.01.2017 20:50

Российская биатлонистка будет выступать за Южную Корею

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова получила гражданство Южной Кореи. На международных соревнованиях она будет представлять эту азиатскую страну, сообщает официальный сайт Благотворительного фонда содействия развитию спорта имени заслуженного тренера СССР В. Н. Бучина.

«Появилась официальная информация, что Екатерине удалось уладить все необходимые дела и теперь спортсменка будет представлять Корею на международных стартах. Мы желаем ей плодотворной подготовки и успешных выступлений», — говорится в сообщении.

26-летняя Аввакумова на этапах Кубка мира ранее не выступала. В марте 2016 года она заняла второе место в масс-старте на чемпионате России. На Универсиаде-2015 в словацком Осорблие Аввакумова завоевала серебряную медаль в гонке преследования.

Ранее за сборную Южной Кореи стали выступать россияне Анна Фролина и Александр Стародубец. Фролина, более известная под девичьей фамилией Булыгина, в 2009 году выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве и завоевала золото в эстафете на чемпионате мира в южнокорейском Пхенчхане. Стародубец ни на юниорском, ни взрослом уровне медалей не выигрывал.

Также в ближайшее время ожидается, что гражданство Южной Кореи получит Тимофей Лапшин. 28-летний биатлонист ранее шесть раз поднимался на подиум на этапах Кубка мира. В сезоне-2014/15 он побеждал в Хохфильцене и Оберхофе в составе сборной России.

Источник: РБК


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