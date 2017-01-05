Разведка США назвала беспрецедентной «причастность» России к кибератакам

Разведка США обвинила высокопоставленные официальные российские лица в санкционировании хакерских атак, направленных на американские президентские выборы, передает Reuters.

«Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами в США», — сказали в разведке.

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер также заявил, что у Москвы богатая история вмешательства в выборы.

«У русских богатая история вмешательства в выборы. Собственных и в других странах. Это восходит назад к 60-м годам прошлого столетия, к зениту холодной войны», — сказал он, добавив, что США «никогда не сталкивались со столь агрессивной или прямой кампании по вмешательству в избирательный процесс».

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что расследование кибератак во время президентских выборов в США в 2016 году, якобы совершенных Россией, не имеет своей целью поставить под сомнение победу избранного президента страны Дональда Трампа.