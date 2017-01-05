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05.01.2017 20:43
14 Комментариев

Вендетта для ЗСД - за сына

Три с лишним часа в будний день, четверг, въезд на ЗСД со стороны аэропорта был блокирован. Причина - акция Объединения перевозчиков России, заявляющих своей целью бесплатный проезд по магистрали, построенной не только за частные деньги. Почему именно сейчас? Есть и частный интерес.
Вендетта для ЗСД - за сына
Светлана Холявчук/Интерпресс

Два грузовика и пять легковушек «митинговали» на Южном участке ЗСД против платного проезда. Петербургское отделение Объединения перевозчиков России, не сумев победить «Платон», занялись саботажем работы управляющей компании «Магистраль северной столицы», которая эту плату собирает. В компании подсчитывают ущерб и не исключают обращения в суд. Противники акции видят в ней личные счеты координатора ОПР Бажутина к шлагбауму.

Информация о том, что на Южном участке ЗСД готовится акция, появилась в соцсетях ближе к 15 часом 5 января. В разговоре с «Фонтанкой» инициатор ее – координатор Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин повторил свои предновогодние тезисы: на дороге, за которую было (хоть и частично) уплачено из бюджета, должен быть бесплатный проезд.

Акция началась в 15 часов 5 января. В ней, по словам Бажутина, принимали участие 15 машин. Активисты подъехали к шлагбаумам на пунктах оплаты и намеренно совершили несильное столкновение, создав таким образом повод для оформления ДТП. Приехали ГИБДД и полиция. Они все осмотрели, проверили шлагбаумы (они оказались в полном порядке). Участники акции пытались все это время договориться с работниками ЗСД об открытии проезда и предлагали им записать номера машин, чтобы не задерживать проезд остальных автомобилистов, потерявших возможность проезда, чтобы позже написать заявления в полицию. Только ближе к 18 часам участников акции стали пропускать. Предпоследняя машина проехала около 18:40. По словам участников автомитинга, один водитель грузовика был задержан сотрудниками полиции и в наручниках увезен с ЗСД.

В пресс-службе управляющей ЗСД компании «Магистраль северной столицы» подтвердили, что с 15:00 на пункте взимания платы, расположенном на основном ходу Южного участка ЗСД, водители семи транспортных средств, из которых одно – грузовое, одновременно совершили по предварительным данным намеренные ДТП – наезды на шлагбаумы пункта взимания платы. Семь из девяти полос оказались временно заблокированными для движения. На подъезде к пункту оплаты образовалось пробка. Сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД.

«Если чьи-либо действия будут препятствовать штатному функционированию объекта, нарушать права пользователей и в особенности влиять на функционирование специальных служб (ЗСД активно используется каретами «скорой помощи», транспортом пожарной охраны, полиции и других экстренных служб), оставляем за собой право на обращение в правоохранительные органы для возбуждения дел и поддержания правопорядка. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о подачи исковых заявлений о компенсации причиненного материального ущерба, в том числе недополученных средств в связи с блокировкой полос пункта взимания платы», – заявили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы».

Больше всего из-за акции все же пострадали не бизнесмены и не участники, а рядовые автомобилисты. По указанному участку дороги немало автовладельцев возвращается из аэропорта «Пулково». Несколько человек попали в пробку, страстно стремясь домой после длительных поездок, о чем свидетельствуют посты в «Яндекс.Разговорчиках». В их отзывах – только нецензурные выражения.

Практически все они были солидарны в нелюбви к активистам объединения перевозчиков, которые, по идее, ратовали и за их права. Некоторые называли акцию личной вендеттой Бажутина из-за конфликта ЗСД с его сыном.

Напомним, что за три дня до Нового года из-за конфликта на магистрали Бажутин-старший попал на сутки в полицию. 29 декабря координатор ОПР приехал на пункт взимания платы у съезда на Благодатную улицу, чтобы проверить, исправен ли там шлагбаум. «Андрею пришло сообщение, что его сын, якобы, управляя легковушкой, сломал шлагбаум на ЗСД. И он решил заснять на видео доказательство того, что шлагбаум исправен», – рассказал его коллега Владимиров. – Но когда он вышел из машины и стал рукой двигать шлагбаум, чтобы показать, что он цел, сотрудники ЗСД применили к нему силу».

У консорциума «Магистраль Северной столицы» на ситуацию было свое видение. Автомобиль Бажутина остановился на пункте пропуска на Благодатной улице, заблокировал полосу, включив «аварийку», после чего водитель, по словам пресс-службы, принялся раскачивать шлагбаум. «Охрана вежливо и корректно попросила оплатить проезд и не трогать имущество, он не внял и продолжил эксперименты. Пришлось вызвать полицию», – рассказал начальник отдела по связям с общественностью «Магистрали Северной столицы» Андрей Цапу и отметил, что в течение года эта Audi с московскими регистрационными знаками несколько раз фиксировалась на ЗСД в момент проезда без оплаты. Однажды иномарка сломала шлагбаум и сотрудники магистрали вызвали ГИБДД, чтобы зафиксировать происшествие.

В отношении лидера движения дальнобойщиков был составлен протокол об административном правонарушении 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Однако в мировом суде Московского района рассматривать дело не стали из-за неправильно составленного протокола. Бажутина вернули в отдел полиции, откуда без каких-либо санкций отпустили. Однако новогодний подарок впрок активисту, видимо, не пошел.

Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»

Справка:

ЗСД – инвестиционный проект международного масштаба, строительство которого началось в Петербурге в 2005 году. Является крупнейшим в мире примером государственно-частного партнерства в сфере дорожного строительства. Первая в России платная внутригородская магистраль скоростного движения. Общая протяженность – 46,6 км.

Стоимость Центральной части ЗСД (11 км) составила 120 млрд рублей, из которых 51 млрд рублей дал бюджет города, остальные вложил инвестор – «Магистраль Северной столицы». Инвестор – «Магистраль Северной столицы», в соответствии с концессионным соглашением, подписанным при губернаторе Валентине Матвиенко, будет эксплуатировать трассу и собирать плату за проезд до 2042 года.

По данным «Фонтанки», 50% в этой компании принадлежат ВТБ, 41,5% – Газпромбанку. Доля в 8,5% находится в руках кипрского юриста и экономиста Роиса Потамитиса, который, судя по всем признакам, является лишь номинальным владельцем.


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комментарии пользователей (14)
Samal
5 января 2017 г. 21:42
ну допустим день-то не будний.. официальный выходной во всей стране.
MorganSpb
5 января 2017 г. 21:41
Молодцы, так этих ворюг с ЗСД
constn
5 января 2017 г. 21:41
Прикольно. В стиле группы "Война", радостно рекламируемой на канале "Россия 24" целую неделю-две. Мой калужский Боливар, кстати, пытался не завестись после вынужденной остановки на странных шлагбаумах. С чего бы это? Восстание машин, не иначе. С Новым Годом, люди!
Савва Морозов
5 января 2017 г. 21:37
Можно понять протестантов и замерзающих, но, сомневаюсь, что кто-то поддержит "магистралей".
rico
5 января 2017 г. 21:24
ThunderPiter: Говорят, кстати, что данный предводитель нищих дальнобойщиков передвигается по жизни на автомобиле Audi A7 стоимостью более 4 миллионов... P.S. Адекватный человек не станет своими действиями причинять неудобства тысячам других людей.
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