Роспотребнадзор не обнаружил повышенной концентрации сероводорода в Москве

Повышенная концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы не была обнаружена по результатам лабораторных исследований. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Информация о крайнем уровне загрязнения воздуха в районе Марьино была опровергнута.

«Был проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими исследованиями на содержание основных загрязнителей атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований… в ЮВАО и ЮЗАО, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает допустимых величин», — говорится в сообщении.

Ранее экологи сообщали, что зафиксировали на юге столицы повышенный сверх ПДК в несколько раз – кое-где почти в 28 раз – уровень концентрации газа сероводорода. Московский НПЗ отрицал свою причастность к этому; прокуратура столицы начала проверку.