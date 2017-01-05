Жители Смоленской и Бухарестской мерзнут в остывших квартирах

На «Фонтанку» на второй день серьезных морозов стали поступать письма от жителей разных районов Петербурга о холодных или слегка теплых батареях. В администрациях говорят, что аварий нет.

Так, жители дома 1 по Смоленской улице в Московском районе уверяют, что в их доме полностью отсутствует отопление. То же самое говорят и жители дома 86 на Московском проспекте. При этом конкретно из этого дома жалобы на холодные батареи в администрацию района не поступали. В дежурной службе «Фонтанке» сообщили, что у них есть несколько проблемных адресов, но нет аварий. По всем идет работа по возвращению тепла в полном объеме.

Второй адрес, на который жаловались читатели, находится во Фрунзенском районе — это Бухарестская, 68, корпус 2. Там есть тепло, но крайне скудное. Температура в квартирах не растет выше +14. Сообщения о чуть теплых батареях жильцы направили в администрацию района. Там сообщили, что разбираются с жилкомсервисом, который обслуживает дом, из-за того, что тепло в дома подается по сниженным параметрам.