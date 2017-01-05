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05.01.2017 19:14

Жители Смоленской и Бухарестской мерзнут в остывших квартирах

На «Фонтанку» на второй день серьезных морозов стали поступать письма от жителей разных районов Петербурга о холодных или слегка теплых батареях. В администрациях говорят, что аварий нет.

Так, жители дома 1 по Смоленской улице в Московском районе уверяют, что в их доме полностью отсутствует отопление. То же самое говорят и жители дома 86 на Московском проспекте. При этом конкретно из этого дома жалобы на холодные батареи в администрацию района не поступали. В дежурной службе «Фонтанке» сообщили, что у них есть несколько проблемных адресов, но нет аварий. По всем идет работа по возвращению тепла в полном объеме.

Второй адрес, на который жаловались читатели, находится во Фрунзенском районе — это Бухарестская, 68, корпус 2. Там есть тепло, но крайне скудное. Температура в квартирах не растет выше +14. Сообщения о чуть теплых батареях жильцы направили в администрацию района. Там сообщили, что разбираются с жилкомсервисом, который обслуживает дом, из-за того, что тепло в дома подается по сниженным параметрам.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
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