На ЗСД блокировали пункт оплаты на Благодатной - пробка с 15 часов

В течение нескольких часов из-за акции Объединения перевозчиков России (ОПР) пункт оплаты проезда на ЗСД в районе Благодатной улицы был перекрыт. На магистрали скопилось несколько сотен недовольных автомобилистов.

Как рассказал «Фонтанке» лидер движения Андрей Бажутин, акция началась в 15.00 и до сих пор идет. В ней принимают участие 15 машин. Активисты подъехали к шлагбаумам и ударились в них, создав таким образом повод для оформления ДТП. Приехали ГИБДД и полиция. Они все осмотрели, проверили шлагбаумы (они оказались в полном порядке). Участники акции пытались все это время договориться с работниками ЗСД об открытии проезда и предлагали им записать номера машин, чтобы потом написать заявления в полицию. Ближе к вечеру участников акции стали пропускать. Предпоследняя машина проехала около 18:40. Последнюю машину до сих пор не пускают. По неподтвержденным данным, один человек из этой машины задержан.

Петербургские дальнобойщики перекрыли часть пропускных пунктов ЗСД. Огромная пробка pic.twitter.com/ONDDKxbKfI — Dave Frenkel (@merr1k) 5 января 2017 г.

По словам участников акции, работники ЗСД не давали проехать через свободные пункты проезда даже тем машинам, владельцы которых внесли плату, сваливая всю вину на участников акции.

В пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», которая обслуживает ЗСД, рассказали, что 5 января около 15:00 на пункте взимания платы, расположенном на основном ходу Южного участка ЗСД, водители семи транспортных средств, из которых лишь одно – грузовое, одновременно совершили, по предварительным данным, намеренные ДТП – наезды на шлагбаумы пункта взимания платы.

В результате семь полос оказались временно заблокированными для движения транспорта. На подъезде к пункту оплаты движение застопорилось. Сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД.

«Если чьи-либо действия будут препятствовать штатному функционированию объекта, нарушать права пользователей и в особенности влиять на функционирование специальных служб (ЗСД активно используется каретами скорой помощи, транспортом пожарной охраны, полиции и других экстренных служб), оставляем за собой право на обращение в правоохранительные органы для возбуждения дел и поддержания правопорядка. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о подачи исковых заявлений о компенсации причиненного материального ущерба, в том числе недополученных средств в связи с блокировкой полос пункта взимания платы», – заявили в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».

Компания, отметим, является концессионером ЗСД в строгом соответствии с Соглашением о государственно-частном партнерстве и обладает достаточными ресурсами для их защиты.

Напомним, что лидер движения ОПР Андрей Бажутин не в первый раз борется со шлагбаумами на ЗСД. Изначально его действия носили личный характер. 29 декабря 2016 года Бажутин приехал на пункт взимания платы у съезда на Благодатную улицу, чтобы проверить, исправен ли там шлагбаум.

«Андрею пришло сообщение, что его сын якобы, управляя легковушкой, сломал шлагбаум на ЗСД. И Андрей решил заснять на видео доказательство того, что шлагбаум исправен, – рассказал его коллега Владимиров. – Но когда он вышел из машины и стал рукой двигать шлагбаум, чтобы показать, что он цел, сотрудники ЗСД применили к нему силу».

У консорциума «Магистраль Северной столицы» была своя точка зрения на ситуацию. Автомобиль Бажутина остановился на пункте пропуска на Благодатной улице, заблокировал полосу, включив «аварийку», после чего водитель, по словам пресс-службы, принялся раскачивать шлагбаум. «Охрана вежливо и корректно попросила оплатить проезд и не трогать имущество, он не внял и продолжил эксперименты, пришлось вызвать полицию», – рассказал начальник отдела по связям с общественностью «Магистрали Северной столицы» Андрей Цапу. Он также отметил, что в течение года эта Audi с московскими регистрационными знаками несколько раз фиксировалась на ЗСД в момент проезда без оплаты. Однажды иномарка сломала шлагбаум, и сотрудники магистрали вызвали ГИБДД, чтобы зафиксировать происшествие. В отношении Бажутина был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Однако в мировом суде Московского района рассматривать дело не стали из-за неправильно составленного протокола. Бажутина вернули в отдел полиции, откуда без каких-либо санкций отпустили.