Дирекция КАД предупреждает водителей об ограничении скорости в сильный мороз

ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» предупреждает водителей об осторожности на КАД в сильные морозы. По данным Гидрометцентра, ночью 6 и 7 января по востоку области ожидается сильный мороз с понижением температуры до -36 градусов; в Петербурге 6 января температура воздуха ночью -18...-20 градусов, в окрестностях до -23 градусов, днем -16...-18 градусов. На дорогах гололедица. Ожидается также переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с.

«В условиях низких температур происходит значительное снижение эффективности химического способа борьбы с зимней скользкостью и образование скользкости в виде локальных очагов. Для поддержания состояния дорожного покрытия в соответствии с требованиями обеспечивающими безопасное движение подрядными организациями применяются фрикционные материалы с добавлением соли (песко-соляные смеси)», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" Илья Пузыревский.

В целях обеспечения безопасности в такую погоду на КАД установят рекомендованное ограничение скоростного режима до 70 км/ч на всём её протяжении.