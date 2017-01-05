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06.01.2017 10:17
2 Комментариев

Александр Петросян: С крыш ушла романтика

Известный фотограф Александр Петросян поделился с «Фонтанкой» секретами мастерства и рассказал, куда ускользает красота Петербурга и что он отвечает тем, кому не нравится свое изображение.
Александр Петросян: С крыш ушла романтика
Александр Петросян, фото Михаила Огнева

Пользователи социальных сетей второй день обсуждают снимок башни «Лахта-центра», сделанный Александром Петросяном через шпиль Петропавловской крепости. Фотограф, виды Петербурга которого обсуждают далеко за пределами нашей страны, в интервью «Фонтанке» рассказал, как ему удалось добиться такого ракурса и почему он идет по пути наименьшего сопротивления.

- Александр, пользователи социальных сетей, в том числе ваши подписчики, спорят: фотошоп – не фотошоп, с квадрокоптера снято или нет, где снимали? Раскроете секреты?

– Я просто увидел днем раньше у своего товарища и коллеги Антона Ваганова почти такой же снимок. Пошел, быстро нашел эту точку и снял свой вариант фотографии с нее. Точка действительно существует, это обычный дом, высотка. Для того чтобы фотографировать, нет даже смысла лезть на крышу, потому что на последнем этаже – открытый балкон и с него все прекрасно видно.

 

Новый вид на старый город // (почему в инстаграмме нет кнопки "не нравится?)

Фото опубликовано Александр Петросян (@petrosphotos)

- У вас был чисто спортивный интерес переснять карточку Антона?

– Дело в том, что мы все ходим по одному и тому же городу, и когда какие-то интересные объекты появляются, все их фотографируем. У каждого фотографа все равно получается своя версия, свой взгляд. И – да, интересно было.

- Насколько длиннофокусный объектив вы использовали?

– Если приводить эквивалент, примерно как 20-кратный бинокль.

- А если в миллиметрах? 300-ник? 400-ник?

– Примерно около 1000.

- Какое в целом впечатление у вас сейчас оставляет вид города сверху – радостное или удручающее? Вы же часто снимаете с верхних точек, и эти фотографии хорошо известны.

– Поскольку я занимаюсь этим лет 15, это, скорее, попытка запечатлеть ускользающую красоту. Потому что она реально ускользает – за счет застройки, появления новых объектов инфраструктуры и прочих коммуникаций. Тот вид, к которому мы привыкли на рубеже веков, стремительно исчезает, и хочется успеть его запечатлеть.

- Насколько большая часть вашей работы – поиск той самой точки? Или вы «выжимаете» результат из каждого похода?

– Тут нет точной статистики. Ходишь, ищешь, смотришь, иногда появляются идеи. Иногда они оказываются пустыми, иногда что-то получается. Если бы это было слишком просто и предсказуемо – не было бы так интересно. А поскольку всегда есть элемент неожиданности – до сих пор не скучно.

- Крыши в каких районах ваши любимые и пользуетесь ли вы крышами жилых домов или организаций?

– С крышами сейчас, вы знаете, такая болезненная тема... Если раньше можно было сидеть и наслаждаться, чувствуя себя наедине с городом, то со временем некоторые из прогулок по крышам сделали прибыльный бизнес со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стало больше проблем – и с доступом, и с жильцами, и с кучей еще вещей. А кроме того, ушла часть романтики. Тем более когда появились коптеры, определенная часть необходимости забираться на крыши тоже исчезла. Если нет нужды пользоваться сильным телевиком, можно снять с коптера.

Фото: Михаил Огнев

- Но с коптера не получишь вдохновения, которое получаешь, сидя на крыше сам.

– Это конечно. Но это чисто такой fun, удовольствие, уже не связанное с фотографией. Наверное, поэтому так много людей готовы платить за экскурсии по крышам, что для них это все непривычно. Но если ты ходишь по крышам уже больше 20 лет, то, могу вас уверить, это не так сильно впечатляет, как в первый раз.

- А как вы налаживаете отношения с жителями? Не все же интересуются, кто пришел, да и не всем есть разница – профессионал это или очередная свадьба.

– По-разному бывает. Бывает, диалог получается, бывает – не получается. Я сторонник более легких и логичных решений, поэтому ни с кем не конфликтую, не пытаюсь ломать замки. Действую по пути наименьшего сопротивления: получается – хорошо, не получается – ну и бог с ним.

- Какими человеческими качествами, помимо профессионального умения видеть и снимать, должен обладать фотограф?

– Умением находить контакт с разными людьми. Потому что эта профессия построена на тонких нюансах психологических взаимоотношений, и от того, как ты говоришь, как ты держишься, какая у тебя поза, какие глаза, лицо, жесты, очень многое зависит. Может быть, важно даже не что ты скажешь, а как ты скажешь. И от твоей способности быть убедительным зависит успех.

- Жители Петербурга предстают на многих ваших фотографиях особым образом: они становятся обитателями какого-то особого сказочного или литературного мира. Как часто вам встречаются подобные персонажи? Или под определенным углом – каждый из нас тот еще персонаж?

– Я бы не сказал, что они такие уж персонажи, это просто необычные люди, которые чем-то интересны. Если ты идешь по городу, вполне может быть, что в безликой толпе вдруг появляется человек, который резко отличается. Его облик просто кричит: вот, смотри, какой я, я не такой, я другой! Разве мимо этого кто-нибудь может пройти? Конечно, нет. И вы не пройдете тоже, если у вас будет фотоаппарат. Эти ситуации сами просятся в кадр. Но это слишком простой путь. Гораздо интереснее в обычных людях, в повседневной жизни умудриться разглядеть что-нибудь эдакое.

 

случайный портрет василеостровской бабушки

Фото опубликовано Александр Петросян (@petrosphotos)

- Вы вот предположили, что я бы тоже ухватилась за фотоаппарат, а я бы в половине случаев постеснялась, потому что неизвестно, как человек отреагирует.

– Вам-то в любом случае проще, потому что у вас, во-первых, скорее всего, под рукой будет телефон, а во-вторых, практика моего общения с моими учениками показывает, что если фотоаппарат в руках девушки, то в 99% случаев реакция будет благосклонной. Соответственно, если девушка с телефоном – вообще можно не бояться.

- А вы спрашиваете разрешения у людей на съемку?

– Я, как правило, не спрашиваю, потому что, скорее всего, откажут, или момент будет уже не такой яркий, или еще что-нибудь помешает. Спрашивать имеет смысл, если собираешься снимать долго, более спокойно или связную фотоисторию. Обычно же все происходит в доли секунды: человек даже не успел осознать, как 60 кадров с его изображением уже остались на карточке, а я растворился в толпе.

Фото: Михаил Огнев

- Будете ли вы снимать, если человек просит не снимать?

– Если просит не снимать – конечно, не надо снимать, это 100%, без вопросов. Потому что это уважение личного права каждого, это святое.

- Хотели бы вы встретить ваших героев вновь? И что бы вы им сказали, когда бы они увидели ваши карточки?

– Так я их периодически встречаю. Иногда кто-то просит подарить фотографию – я дарю, такое бывало уже не раз.

 

разные люди (невский проспект)

Фото опубликовано Александр Петросян (@petrosphotos)

- То есть у вас с ними мирные, дружелюбные отношения.

– Иногда кто-то начинает возмущаться: «Что у меня за рожа такая?» Но всегда же можно поговорить с человеком, объяснить, что это, наоборот, какой-то необычный аспект его личности. Но за все эти годы у меня таких ситуаций было меньше, чем пальцев на одной руке.

- Чему вы бы еще хотели научиться как профессионал?

– Видеть какой-то более глубинный пласт, нежели саму ситуацию. Не само движение, а намек, подтекст, нечто более глубокоуровневое. Что-то менее очевидное. Это гораздо сложнее. Одно дело – снять простую вещь, которая сразу всем понятна, однозначна. Констатация факта – и все. А другое дело – послевкусие.

Беседовала Алина Циопа, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (2)
Modest
6 января 2017 г. 11:52
Ушла романтика и гастарбайтеры реже падают.
рядовой
6 января 2017 г. 11:27
"...и что он отвечает тем, кому не нравятся свое изображение." Великий и могучий, гоняет "стаи тучи" )
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