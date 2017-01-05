В турецком Измире произошел взрыв, есть пострадавшие

В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает CNN Turk.

Сообщается, что инцидент произошел рядом со зданием суда, на месте взрыва горит автомобиль. По крайней мере трое пострадали.

Информация о погибших уточняется. На место происшествия направлены отряды скорой помощи.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее сообщалось о взрыве в сирийской провинции Латакия в городе Джабла.