В турецком Измире произошел взрыв, есть пострадавшие
В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает CNN Turk.
Сообщается, что инцидент произошел рядом со зданием суда, на месте взрыва горит автомобиль. По крайней мере трое пострадали.
Информация о погибших уточняется. На место происшествия направлены отряды скорой помощи.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Ранее сообщалось о взрыве в сирийской провинции Латакия в городе Джабла.
Источник: "Газета.ру"