Власти Турции выписали ордер на арест 380 бизнесменов по «делу Гюлена»
Власти Турции выдали ордер на арест 380 бизнесменов по делу Фетхуллаха Гюлена, которого правительство страны считает ответственным за попытку государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.
Имена предпринимателей не уточняются. Как указывает агентство, их подозревают в том, что они оказывали финансовую поддержку Гюлену.
По данным агентства Anadolu, прокуратура также потребовала провести обыски в домах и на местах работы подозреваемых.
Источник: Republic