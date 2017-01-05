Турция поставила под вопрос присутствие коалиции США на базе Инджирлик

Власти Турции поставили под сомнение необходимость присутствия сил коалиции во главе с США на авиабазе Инджирлик, передает Reuters.

Отмечается, что это связано с разочарованием Анкары отсутствием поддержки со стороны США своих операций в Сирии.

Заместитель премьер-министра Вейси Кайнак сообщил, что вопрос о присутствии США на базе был на повестке дня правительства.

В августе вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что российская сторона не может использовать в своих целях авиабазу Инджирлик, расположенную на юге Турции, так как она подконтрольна НАТО.